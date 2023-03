Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenausklang belastet von Bankensorgen von der schwachen Seite. Der DAX schloss 1,66 Prozent tiefer bei 14.957 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 2,86 beziehungsweise 1,56 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es zehn Gewinner und 84 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 99 Prozent. Alle Sektorenindizes verbuchten Abschläge. Am schwächsten tendierten Banken (-7,34%) und Technologiewerte (-4,17%). Deutsche Bank brach als Schlusslicht im DAX um 8,53 Prozent ein und konnte sich damit von noch deutlicheren Verlusten erholen. Die Kreditausfallprämie (CDS) auf das Geldinstitut sprang auf ein Mehrjahreshoch. Commerzbank-Papiere fielen um 5,45 Prozent. Merck zog an der Spitze des Leitindex nachrichtenlos um 2,24 Prozent an.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial 0,41 Prozent fester bei 32.238 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 0,30 Prozent auf 12.767 Zähler. An der NYSE gab es 1.862 Gewinner und 1.135 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 61 Prozent. Es gab 23 neue 52-Wochen-Hochs und 260 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,68 Prozent auf 1,0759 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte nach zwischenzeitlicher Markierung eines Mehrmonatstiefs (3,29%) bei 3,38 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,80 Prozent auf 1.980 USD. WTI-Öl gab um 1,09 Prozent auf 69,20 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich heute früh volatil und zuletzt uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,03 Prozent tiefer bei 159,67 Punkten. Veröffentlichte Konjunkturdaten aus China fielen schwächer als erwartet aus. Die Gewinne im Industriesektor sanken in den ersten beiden Monaten des Jahres gegenüber der Vorjahresperiode um 22,9 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,51 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.104) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ifo-Geschäftsklimaindex für März. Experten erwarten im Schnitt einen Rückgang von zuvor 91,1 auf 90,9 Punkte. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Salzgitter, Deutsche Pfandbriefbank und BioNTech.