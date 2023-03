Der deutsche Aktienmarkt profitierte zum Wochenstart von nachlassenden Sorgen hinsichtlich des Bankensektors, nachdem es am Wochenende aus dieser Ecke keine neuen Hiobsbotschaften gegeben hatte. Zusätzlich stützend wirkte ein überraschend gestiegener ifo-Geschäftsklimaindex. Der DAX verbesserte sich um 1,14 Prozent auf 15.128 Punkte. MDAX und TecDAX sahen Zugewinne von 0,87 respektive 1,22 Prozent. In den drei Indizes gab es 82 Gewinner und 13 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte mit 92 Prozent. Alle Sektoren konnten zulegen. Am stärksten nach oben ging es mit den Banken (+5,15%) und den Automobilwerten (+1,88%). Deutsche Bank haussierte an der DAX-Spitze um 6,15 Prozent. Stark gesucht waren daneben Sartorius (+4,01%), Commerzbank (+3,76%), Rheinmetall (+3,27%) und Heidelbergcement (+3,17%). Einzige DAX-Werte im Minus waren Vonovia (-0,15%), Henkel (-0,14%) und adidas (-0,09%).

An der Wall Street bot sich ein gemischtes Bild. Während der Dow Jones Industrial um 0,60 Prozent auf 32.432 zulegen konnte, gab der technologielastige Nasdaq 100 um 0,74 Prozent auf 12.673 Zähler nach. 71 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 75 Prozent. Es gab jeweils 34 neue 52-Wochen-Hochs und Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,31 Prozent fester bei 1,0793 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um 15 Basispunkte nach oben auf 3,53 Prozent und überquerte damit wieder die steigende 200-Tage-Linie. WTI-Öl haussierte um 5,34 Prozent auf 72,96 USD. Hier beflügelte, dass dem Markt rund 450.000 Barrel Öl pro Tag aufgrund von rechtlichen Streitigkeiten um die Ausfuhr kurdischen Öls aus dem Irak entzogen wurden. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,30 Prozent auf 1.958 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,71 Prozent fester bei 159,69 Punkten. Gesucht waren vor allem Energiewerte und Finanztitel. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,24 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.216) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf den Index des Verbrauchervertrauens in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Encavis, Evotec, Rational, Elringklinger und Walgreens Boots Alliance.