Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia (WKN: A1ML7J) bewegt sich ausgehend vom im September 2020 bei 58,77 EUR markierten Rekordhoch in einem intakten und dynamischen Abwärtstrend. Im Rahmen der laufenden im Januar gestarteten dritten Abwärtswelle der Baisse näherte sie sich im gestrigen Handel dem im Jahr 2013 zum Börsengang verzeichneten Allzeittief bei 15,21 EUR bis auf 6 Cent an. Der Anteilsschein arbeitete damit zugleich ein wichtiges langfristiges Fibonacci-Kursziel (15,45 EUR) ab. Der RSI-Oszillator notiert auf Basis des Tagescharts auf dem überverkauftesten Niveau seit dem IPO. Auf Basis des Wochencharts liegt in diesem Indikator eine positive Divergenz zur Preiskurve vor. Saisonal verfügt das Papier ab Anfang Mai über Rückenwind. Die Aussicht auf eine Stabilisierung oder Bodenbildung im mittelfristigen Zeitfenster ist damit plausibel. Entsprechende preisliche Bestätigungen bleiben jedoch abzuwarten, da der Weg des geringsten Widerstands in allen Zeitfenstern weiterhin abwärts weist. Sollte die Aktie die aktuelle Supportzone bei 15,21/15,45 EUR nachhaltig (Tagesschlusskursbasis) unterschreiten, würden mögliche Extensionsziele bei 14,71 EUR und 12,32 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Mögliche Erholungsziele im Falle einer technischen Erholung lauten 17,66-18,59 EUR und 20,52-20,83 EUR. Das langfristige Chartbild bleibt angeschlagen, solange das Januar-Hoch bei 28,72 EUR nicht überwunden wird.