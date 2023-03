Der deutsche Aktienmarkt bot am Dienstag nach einem impulslosen Geschäft ein uneinheitliches Bild. Der DAX schloss 0,10 Prozent fester bei 15.142 Punkten. MDAX und TecDAX büßten derweil 0,57 und 1,13 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 45 Gewinner und 50 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 64 Prozent. Stärkste Sektoren waren Chemie (+0,68%) und Automobile (+0,51%). Am schwächsten tendierten Technologiewerte (-2,76%) und Finanzdienstleister (-2,19%). Für Verunsicherung unter den Anlegern sorgte vor allem der anhaltende Kurseinbruch bei den Immobilienaktien. Vonovia sackte als Schlusslicht im DAX um 6,03 Prozent ab. Heidelbergcement verbesserte sich nachrichtenlos um 2,04 Prozent und belegte damit den Spitzenplatz im Leitindex.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,12 Prozent tiefer bei 32.394 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verlor 0,49 Prozent auf 12.611 Zähler. Die Marktbreite gestaltete sich derweil robust. An der NYSE gab es 1.793 Gewinner und 1.200 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 66 Prozent. Es gab 27 neue 52-Wochen-Hochs und 50 Tiefs. Der US-Dollar wertete trotz eines besser als erwarteten Verbrauchervertrauens gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,45 Prozent auf 1,0847 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um zwei Basispunkte auf 3,55 Prozent. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 0,81 Prozent auf 73,40 USD. Gold legte an der Comex um 1,09 Prozent auf 1.975 USD zu.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,40 Prozent fester bei 160,40 Punkten. Die Aktie der Alibaba Group haussierte in Hongkong nach Aufspaltungsplänen um rund 14 Prozent. Auch sonst standen chinesische Tech-Aktien ganz oben auf der Kaufliste der Anleger. Der Autobauer BYD kann nach starken Geschäftszahlen rund 3 Prozent zulegen. Australische Verbraucherpreise stiegen im Februar um 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit so wenig wie zuletzt im Juni 2022. Der Austral-Dollar wertete mit der Spekulation auf eine Pause bei den Zinsanhebungen seitens der RBA ab. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,65 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.216) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den GfK-Konsumklimaindikator für April. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Aroundtown, Koenig & Bauer, Jenoptik und MTU Aero Engines. Bei Sartorius findet die Hauptversammlung statt. Infineon hob gestern Abend seine Umsatz- und Margenprognose für das zweite Geschäftsquartal und das bis Ende September laufende Geschäftsjahr an. Die Aktie reagierte im nachbörslichen Handel mit einem Plus von rund 4 Prozent. Mercedes-Benz Group steht mit der Meldung im Fokus, dass der kuwaitische Staat ein Viertel seiner Beteiligung an dem Autobauer veräußert. Derzeit hält der Staatsfonds des Landes 6,8 Prozent des Aktienkapitals und ist damit der drittgrößte Anteilseigner. Der Wert des zum Verkauf stehenden Anteils beträgt rund 1,4 Milliarden EUR. Die UBS-Aktie könnte Impulse von der Nachricht erhalten, dass der erfolgreiche und angesehene ehemalige langjährige CEO Sergio Ermotti zum 5. April auf den Chefposten der Schweizer Großbank zurückkehrt.