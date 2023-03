Die Aktie der Porsche AG (WKN: PAG911) notiert seit vergangenem September an der Börse. Das Papier des Sportwagenbauers konnte ausgehend vom wenige Tage nach dem IPO verzeichneten Tief bei 81,00 EUR einen mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren. Nach dem Markieren eines Allzeithochs bei 118,50 EUR am 2. Februar schwenkte der Wert in eine Seitwärtskorrektur ein. Dabei wurde die Notierung wiederholt von der steigenden 50-Tage-Linie gestützt. Im gestrigen Handel näherte sie sich der historischen Bestmarke bis in unmittelbare Rufweite an. Mit Blick auf den übergeordneten Aufwärtstrend besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ein Ausbruch gelingen kann. Mit einem signifikanten Tagesschluss oberhalb von 118,50 EUR würde dieser Trend bestätigt. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 121,57-122,82 EUR, 125,48 EUR und 128,00-129,80 EUR. Die Bullen bleiben in einer starken Position, solange der Support bei aktuell 111,70/112,47 EUR hält. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 107,20 EUR. Die übergeordnete Aufwärtstrendlinie verläuft derzeit bei 102,90 EUR.