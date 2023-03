Der deutsche Aktienmarkt profitierte zur Wochenmitte von mehreren Faktoren und setzte seinen jüngsten Aufschwung fort. Für gute Stimmung sorgte unter anderem Infineon vor allem im Tech-Sektor. Das Unternehmen hatte seine Umsatz- und Margenprognosen angehoben. Das von der GfK ermittelte deutsche Konsumklima für April verzeichnete den sechsten Anstieg in Folge. Das ifo-Beschäftigungsbarometer bot ein robustes Bild vom heimischen Arbeitsmarkt. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane erwartet, dass die Inflation in der Eurozone bis Jahresende stark zurückgehen werde. In dieser Gemengelage kletterte der DAX um 1,23 Prozent auf 15.329 Punkte und überquerte damit seine 50-Tage-Linie. MDAX und TecDAX zogen um 1,21 beziehungsweise 1,14 Prozent an. In den drei Indizes gab es 77 Gewinner und 16 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte klar mit 92 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW sank um 1,51 Punkte auf ein Mehrwochentief bei 19,69 Zählern. Bis auf den Automobilsektor (-0,44%) konnten alle Sektoren zulegen. Am stärksten tendierten Technologiewerte (+5,94%), gefolgt von Einzelhandelswerten (+2,57%) und Konsumwerten (+2,19%). Infineon haussierte an der DAX-Spitze in Reaktion auf die Prognoseanhebung um 6,90 Prozent. Vonovia (+5,65%) zeigte wie andere Immobilienwerte eine deutliche technische Erholungsbewegung nach dem jüngsten Ausverkauf. Adidas (+3,71%) war nach starken Geschäftszahlen des Wettbewerbers Lululemon Athletica gesucht. Mercedes-Benz (-2,13%) litt als Schlusslicht im Leitindex unter einem teilweisen Ausstieg des Staatsfonds von Kuwait.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial 1,00 Prozent höher bei 32.718 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,87 Prozent auf 12.846 Zähler hinzu. 76 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen betrug 85 Prozent. 41 neuen 52-Wochen-Hochs standen 20 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,05 Prozent tiefer bei 1,0840 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um zwei Basispunkte auf 3,57 Prozent. Gold büßte an der Comex 0,46 Prozent auf 1.965 USD ein. WTI-Öl sank trotz unerwartet gefallener Lagerbestände um 0,41 Prozent auf 72,90 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh nach einem volatilen Handel überwiegend von der schwachen Seite. Von den Tagestiefs konnten sie sich jedoch absetzen. Der MSCI Asia Pacific Index handelte zuletzt 0,03 Prozent tiefer bei 160,69 Punkten. Auffällig fest tendierte der australische ASX 200 (+0,97%). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,12 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.426) ein Handelsstart im erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die deutschen Verbraucherpreisdaten für den März. In den USA könnten die Daten zum BIP sowie zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe für Impulse sorgen. Unternehmensseitig gibt es eine Vielzahl von Geschäftszahlen vor allem aus der zweiten und dritten Reihe. Unter anderem berichten SMA Solar, Stratec, United Internet, 1&1, Cancom, Sixt SE und Hennes & Mauritz.