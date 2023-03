Nächste Unterstützungen:

15.229-15.275

15.187

15.104

Nächste Widerstände:

15.342

15.439-15.457

15.496-15.535

Er bestätigte damit den Erholungstrend vom am 20. März verzeichneten Korrekturtief bei 14.458 Punkten. Die sich bis auf 15.316 Punkte erstreckende kurzfristig kritische Widerstandszone konnte per Tagesschluss (15.329) geknackt werden. Der trendfolgende MACD-Indikator auf Basis des Tagescharts generierte ein Kaufsignal. Saisonal und zyklisch verfügt der Index im mittelfristigen Zeitfenster über Rückenwind. Nächste Widerstände und potenzielle Ziele lauten 15.342 Punkte und 15.439-15.457 Punkte. Darüber würde eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 15.496-15.535 Punkten möglich. Unterstützt ist der Index heute als Nächstes bei 15.229-15.275 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde das ganz kurzfristige Bild bereits leicht eintrüben mit möglichen Abwärtszielen bei 15.187 Punkten und 15.104 Punkten. Die Bären würden unterhalb von 15.056 Punkten wieder das Ruder übernehmen.