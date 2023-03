Die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW) hatte im August 2021 ein Allzeithoch bei 336,25 EUR markiert. Der damit verbundene Ausbruch über die alte Bestmarke vom Januar 2020 (317,45 EUR) erwies sich indes als kurzlebig. Der Wert etablierte stattdessen einen primären Abwärtstrend, der ihn bis auf ein am 3. November 2022 verzeichnetes 6-Jahres-Tief bei 93,40 EUR zurückwarf. Im Rahmen einer anschließenden bislang dreiwelligen Erholungsbewegung schwang sich die Notierung bis auf ein am 3. Februar gesehenes Rallyhoch bei 161,38 EUR hinauf. Seither befindet sie sich im Korrekturmodus und pendelte dabei um ihre gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200 und 50 Tage. Mit dem gestrigen volumenstarken und dynamischen Kursanstieg (+5,86%) auf ein Mehrwochenhoch überwand der Wert die Eindämmungslinie vom Februar-Hoch sowie den Widerstand der Kurslücke vom 9. Februar (154,72 EUR). Ein Tagesschluss oberhalb von 155,80 EUR würde die bullishe Implikation des Ausbruches bestätigen. Darüber würde die mittel- bis langfristig kritische Hürde bei 161,38/162,20 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Deren nachhaltige Herausnahme per Wochenschluss würde für fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 177,49-191,20 EUR sprechen. Zu einer Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes käme es nun bereits mit einem Tagesschluss unterhalb der Supportzone bei 145,28-147,36 EUR. Ein Rutsch unter die bedeutendere Auffangregion bei 135,32-140,96 EUR würde auch das mittelfristige Bias zugunsten der Bären ändern mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 127,39/128,96 EUR und eventuell 114,60 EUR.