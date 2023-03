Am deutschen Aktienmarkt hatten am Donnerstag die Bullen das Sagen. Stützend wirkte ein deutlicher Rückgang der Teuerungsrate im März von zuvor 8,7 auf nun 7,4 Prozent. Hier wirkte sich ein Basiseffekt aufgrund gesunkener Energiepreise aus. Die Preise für Dienstleistungen und Lebensmittel stiegen derweil weiter an. Daneben ließen nachlassende Sorgen um den Bankensektor die Risikofreude der Anleger steigen. Der DAX schloss 1,26 Prozent fester bei 15.522 Punkten. MDAX und TecDAX zogen um 2,14 respektive 1,91 Prozent an. Die Marktbreite gestaltete sich wie bereits am Vortag auffällig stark. In den drei genannten Indizes gab es 80 Gewinner und 14 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 95 Prozent. Alle Sektorenindizes konnten zulegen. Am kräftigsten stiegen die Sektoren Einzelhandel (+4,87%), Technologie (+4,79%), Konsum (+2,61%) und Banken (+2,07%). Im DAX verzeichneten adidas, Infineon, Zalando und Vonovia Kurssprünge über 5 Prozent. Deutsche Börse hielt mit einem Minus von 1,79 Prozent die rote Laterne. Im TecDAX haussierte die Aktie von SMA Solar Technology um 22,62 Prozent. Das Unternehmen erfreute die Anleger mit einer Anhebung der Prognosen für das laufende Jahr. Charttechnisch konnte der Anteilsschein mit dem Ausbruch aus einer seit Januar etablierten Handelsspanne auf ein 13-Jahres-Hoch ein bullishes Signal senden.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial 0,43 Prozent höher bei 32.859 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,91 Prozent nach oben auf 12.963 Zähler. 67 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag ebenfalls bei 67 Prozent. Es gab 44 neue 52-Wochen-Hochs und 16 Tiefs. Der US-Dollar verlor gegenüber allen anderen Hauptwährungen an Wert. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,57 Prozent auf 1,0907 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um zwei Basispunkte auf 3,55 Prozent. Gold handelte an der Comex mit einem Aufschlag von 0,79 Prozent bei 1.982 USD. Noch deutlichere Zugewinne sahen Silber, Platin und Palladium. Comex-Kupfer verteuerte sich um 0,62 Prozent auf 4,11 USD. WTI-Öl stieg um 1,66 Prozent auf 74,18 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,98 Prozent fester bei 162,56 Punkten. Der Nikkei 225 (+0,85%) profitierte in Tokio von einem schwächeren Yen. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China fiel im März von zuvor 52,6 auf 51,9 Punkte. Er blieb damit jedoch oberhalb der Schwelle von 50 Punkten, ab der Wachstum angezeigt wird und schlug die Erwartungen (Konsensschätzung: 51,3). Für den entsprechenden Servicesektor-Index ging es von zuvor 56,3 auf 58,2 Punkte (Konsensschätzung: 55,0) nach oben. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,19 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.544) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Verbraucherpreisdaten für die Eurozone. Am Nachmittag könnten sich Impulse aus den USA mit den Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen, dem PCE-Deflator, dem Chicagoer Einkaufsmanagerindex und dem Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Nordex, GFT Technologies, Jungheinrich und Süss Microtec.