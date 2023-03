Die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon (WKN: 623100) hatte ausgehend vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei 10,13 EUR bis auf ein im November 2021 erreichtes 20-Jahres-Hoch bei 43,84 EUR zulegen können. Dort startete eine ausgeprägte Korrekturphase, die in der Spitze zu einem Kursrückgang um rund 53 Prozent führte. Vom im Juli gesehenen Verlaufstief bei 20,68 EUR aus konnte der Wert einen mittelfristigen Aufwärtstrend initiieren. Dabei konnte er sich nachhaltig über die mittlerweile wieder steigende 200-Tage-Linie nach oben absetzen und bis auf ein am 3. Februar dieses Jahres verbuchtes 12-Monats-Hoch bei 36,93 EUR vorstoßen. Im Rahmen des seither laufenden Rücksetzers schloss der Anteilsschein gestern die Kurslücke vom 2. Februar. Es bleibt abzuwarten, ob hier bereits in den kommenden Tagen wieder Kaufinteresse entsteht. Ein erstes prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende der Abwärtskorrektur entstünde mit einem Anstieg über die Hürde bei 35,07-35,15 EUR per Tagesschluss. Weitere Barrieren liegen bei 35,79 EUR und 36,69/36,93 EUR. Darüber würde der Aufwärtstrend bestätigt mit nächsten Zielen bei 37,55 EUR und 38,34-39,53 EUR. Ein Rutsch unter 33,38 EUR per Tagesschluss würde hingegen für eine Ausdehnung des Pullbacks in Richtung zunächst 32,37-32,74 EUR und eventuell 30,58-31,18 EUR sprechen. Kritisch für die Aufrechterhaltung der übergeordnet bullishen Ausgangslage ist die Supportzone bei 27,62-27,94 EUR.