Diese Analyse wurde am 02.03.2023 um 07:45 Uhr erstellt.

Der Euro-Bund-Future befindet sich nach einer langfristigen Top-Bildung unterhalb des Rekordhochs in einem Bärenmarkt. Zuletzt hatte der Kontrakt zum Jahresstart eine technische Erholungsbewegung vom Verlaufstief bei 132,60 Punkten gezeigt, die ihn bis auf 140,73 Punkte beförderte. Seit mehreren Wochen orientiert er sich wieder südwärts. Im gestrigen Handel rutschte die Notierung schließlich unter das Januar-Tief auf ein neues Mehrjahrestief und bestätigte damit die Dominanz der Bären in allen Zeitebenen. Als nächste Ziel- und Unterstützungsregion fungiert der in Rufweite befindliche Bereich 131,38/131,47 Punkte. Darunter befinden sich Auffangbereiche bei 131,00/131,05 Punkten, 130,39/130,44 Punkten, 129,95 Punkten und 129,43/129,49 Punkten. Mögliche Erholungen sollten nun bei 132,60 Punkten auf Widerstand treffen. Mit einem dynamischen Anstieg über 133,63 Punkte entstünde ein erstes Indiz für einen erneuten mittelfristig relevanten Erholungsansatz. Bestätigt würde dieses Szenario oberhalb der weiteren Widerstandszone bei 135,30-136,00 Punkten.