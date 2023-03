Die Aktie der Merck KGaA (WKN: 659990) hatte im Dezember 2021 ein Rekordhoch bei 231,50 EUR verzeichnet. Die anschließende Korrektur des langfristigen Haussetrends schickte die Notierung bis auf ein im Juni 2022 gesehenes Tief bei 153,10 EUR. Das Kursgeschehen oberhalb dieser Marke stellte den Versuch einer mehrmonatigen Bodenbildung dar. Der im Januar gesehene Ausbruch über die obere Begrenzung der Bodenformation erwies sich jedoch als kurzlebig. Er beförderte den Wert bis auf ein 12-Monats-Hoch bei 202,80 EUR und damit an das 61,8%-Fibonacci-Retracement. Seiter tendiert der Kurs südwärts und negierte dabei die Bodenbildung. Zuletzt rutschte er im gestrigen Handel nach Quartalszahlen zeitweise unter die 200-Tage-Linie bis auf ein 4-Monats-Tief bei 170,25 EUR. Am dort befindlichen Support griffen Schnäppchenjäger zu und beförderten die Aktie wieder deutlich über die Durchschnittslinie und ins Plus. Begleitet von hohem Volumen formte sie eine Bullish-Engulfing-Kerze im Tageschart. Im kurzfristigen Fokus steht nun die erreichte Hürde bei 179,55-180,85 EUR. Ein Tagesschluss darüber könnte die Erholung vom gestrigen Tief in Richtung 183,60-186,69 EUR ausdehnen. Erst darüber entstünde ein prozyklisches Indiz für eine mögliche Beendigung des mehrwöchigen Abwärtstrends. Weitere Barrieren lauern bei 189,35/189,70 EUR, 193,40-195,75 EUR und 201,55/202,80 EUR. Tagesschlusskurse unterhalb von 176,19 EUR und vor allem 170,20/170,25 EUR würden nun hingegen das mittelfristige Chartbild weiter eintrüben und für fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 161,95-163,15 EUR und anschließend 153,10-156,80 EUR sprechen.