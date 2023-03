Der deutsche Aktienmarkt bot am Donnerstag ein gemischtes Bild. Von anfänglichen deutlichen Abgaben konnte er sich im Tagesverlauf trotz höher als erwarteten Inflationsdaten deutlich nach oben absetzen. Der DAX endete mit einem Plus von 0,15 Prozent bei 15.328 Punkten. MDAX und TecDAX verzeichneten Abschläge von 0,46 beziehungsweise 0,07 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 51 Gewinner und 45 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 52 Prozent. Stärkste Sektoren waren Konsum (+0,89%), Versorger (+0,77%) und Finanzdienstleister (+0,72%). Deutliche Schwäche zeigten derweil Technologiewerte (-0,80%), Banken (-0,68%) und Medien (-0,66%). Mit einem Zugewinn von 1,52 Prozent setzte sich adidas an die DAX-Spitze. Covestro sackte am anderen Indexende nach Jahreszahlen um 6,18 Prozent ab. Für schlechte Stimmung unter den Anlegern sorgten ein trüber Ausblick sowie die Streichung der Dividende. Merck KGaA klettere derweil nach der Bilanzvorlage um 1,10 Prozent.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial 1,05 Prozent fester bei 33.004 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,89 Prozent auf 12.045 Zähler. An der NYSE gab es 1.655 Gewinner und 1.416 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 58 Prozent. 83 neuen 52-Wochen-Hochs standen 51 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,65 Prozent tiefer bei 1,0600 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um sieben Basispunkte nach oben auf ein 4-Monats-Hoch bei 4,08 Prozent. WTI-Öl kletterte um 0,39 Prozent auf 77,99 USD. Gold handelte an der Comex mit einem Abschlag von 0,10 Prozent bei 1.844 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,97 Prozent fester bei 161,05 Punkten. Stützend wirkte ein besser als erwarteter Caixin-PMI für den chinesischen Servicesektor. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,13 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.353) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone. Großbritannien und den USA. Daneben dürften auch die Erzeugerpreisdaten aus der Eurozone auf gesteigertes Interesse stoßen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Allianz, Lufthansa, Nordex, Ströer und Nagarro. Infineon steht mit einer gestern Abend mitgeteilten Übernahme der kanadischen Gan Systems für 830 Millionen USD im Fokus.