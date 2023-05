Die Aktie des im MDAX notierten Softwareanbieters TeamViewer (WKN: A2YN90) hatte im Juli 2020 bei 54,86 EUR ein Allzeithoch markiert und bewegte sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Abwärtstrend. Im September 2022 verzeichnete sie ein Allzeittief bei 7,68 EUR. Im Dunstkreis der dort befindlichen unteren Begrenzungslinie einer fallenden Keilformation konnte der Wert anschließend einen Boden ausbilden und mit dem Anstieg über 8,49 EUR komplettieren. Die nachfolgende Rally beförderte sie bis zur vergangenen Woche an das analytische Mindestkurziel dieser Keilformation bei 16,47 EUR, dem Zwischenhoch vom Februar 2022. Zum Wochenschluss gelang schließlich der Ausbruch über diese Hürde und zugleich über die obere Begrenzungslinie einer mehrwöchigen steigenden Keilformation auf ein 2-Jahres-Hoch. Der Ausbruch signalisiert eine Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends und hellt auch das langfristige Chartbild auf. Als mögliche nächste bedeutende Zielzone fungiert der Bereich 18,00-18,81 EUR. Darüber wäre ein Vorstoß in Richtung 21,38/22,30 EUR vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite ist als Nächstes die Supportzone 16,18-16,47 EUR relevant. Ein Tagesschluss darunter wäre als kurzfristig bedeutsames Warnsignal für die Bullen zu werten. Mit einem Rutsch unter die solidere Unterstützungszone bei aktuell 15,36-15,71 EUR müsste mit Abgaben in Richtung zunächst 15,11 EUR und 13,95-14,67 EUR gerechnet werden.