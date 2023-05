Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich mit Zugewinnen ins verlängerte Wochenende. Schwächer als erwartete BIP-Daten aus Deutschland wirkten sich nicht kursbelastend aus. Die heimische Verbraucherpreisinflation kam im April wie von Experten prognostiziert auf 7,6 Prozent zurück nach 7,8 Prozent im Vormonat. Der DAX schloss 0,77 Prozent fester auf einem neuen Jahreshoch bei 15.922 Punkten. Im saisonal starken Monat April konnte der Leitindex damit 1,88 Prozent zulegen, was etwas unter dem historischen Durchschnitt liegt. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag Aufschläge von 0,89 und 0,52 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 78 Gewinner und 20 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 67 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW gab um 0,46 Punkte auf 17,37 Zähler nach. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Chemiewerte (+3,89%) und Finanzdienstleister (+2,09%) die Nase vorne. Schwächste Sektoren waren Telekommunikation (-1,56%) und Medien (-1,17%). Klarer Spitzenreiter im DAX war die Aktie von Covestro (+8,45%). Sie profitierte von den endgültigen Quartalszahlen, die vor allem beim EBIT die Konsensschätzungen übertrafen. Zudem hob der Kunststoffkonzern seinen Ausblick an. Charttechnisch gelang dem Papier der bullishe Ausbruch aus einer mehrwöchigen Trading-Range auf ein 7-Wochen-Hoch. Munich Re (+1,07%) und Mercedes-Benz (+0,74%) rückten ebenfalls nach Quartalszahlen vor. Commerzbank (-3,96%) hielt nachrichtenlos die rote DAX-Laterne.

An der Wall Street wurde am Montag gehandelt. An starke Zugewinne vom Freitag konnten die Indizes nur intraday anknüpfen. Der Dow Jones Industrial gab nach zwischenzeitlicher Markierung eines Mehrwochenhochs um 0,14 Prozent auf 34.052 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 endete nach einem zwischenzeitlichen 9-Monats-Hoch 0,11 Prozent tiefer bei 13.231 Zählern. An der NYSE gab es 1.218 Kursgewinner und 1.780 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 54 Prozent. 83 neuen 52-Wochen-Hochs standen 35 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar war nach stärker als erwarteten Konjunkturdaten gesucht. EUR/USD fiel gegen Ende des New Yorker Handels um 0,43 Prozent auf 1,0969 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um 15 Basispunkte nach oben auf 3,59 Prozent. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 1,32 Prozent auf 75,77 USD. Belastet wurde der Kurs von einem überraschend schwachen chinesischen Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Dieser war mit 49,2 Punkten im April erstmals seit Dezember wieder in den kontraktiven Bereich unter die Marke von 50 Punkten gerutscht. Gold notierte an der Comex 0,50 Prozent tiefer bei 1.989 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte nahezu unverändert bei 160,53 Punkten. Die Aktie der Großbank HSBC (+3,12%) tendierte nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen und der Verkündung eines Aktienrückkaufprogramms in Hongkong freundlich. Glücksspielaktien haussierten nach starken Umsatzzahlen der Kasinobetreiber in Macau. Die australische Notenbank RBA überraschte mit einer Anhebung des Leitzinses Cash Rate um 25 Basispunkte auf 3,85 Prozent. Marktbeobachter hatten überwiegend eine unveränderte Geldpolitik prognostiziert. Die Notenbanker verwiesen zur Begründung des Zinsschritts auf eine notwendige Verankerung der Inflationserwartungen. Sie stellten zudem weitere Anhebungen in Aussicht, falls dies zur Erreichung des Inflationsziels erforderlich erscheine. Der australische Aktienindex ASX 200 stand anschließend etwas unter Druck, während der Austral-Dollar deutlich aufwertete. Die Börsen in China blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,04 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.928) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Industrie-Einkaufsmanagerindizes und die Verbraucherpreise in der Eurozone und die Daten zum Auftragseingang in der US-Industrie. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Traton, BP und Pfizer.