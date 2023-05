Nächste Unterstützungen:

15.803-15.820

15.688

15.668

Nächste Widerstände:

15.963-15.971

16.046/16.090

16.162-16.183

Vom preislichen Ausmaß her kann der Ausbruch noch nicht als nachhaltig klassifiziert werden. Der übergeordnete Aufwärtstrend wurde jedoch bestätigt. Die Bullen verfügen damit über den charttechnischen Vorteil, solange das am Freitag verbuchte 2-Wochen-Tief bei 15.688 Punkten nicht unterschritten wird. Der Rückenwind von Seiten der Saisonalität geht indes auf Sicht bis rund Mitte Mai verloren, bevor typischerweise in der rein saisonalen Betrachtung noch einmal gemäß Daten von Seasonax eine bis Anfang Juni andauernde Stärkephase zu erwarten ist. Mit Blick auf die Sentimentdaten hat sich zwar einerseits die Euphorie der Anleger abgebaut, doch dürfte die negative Divergenz zur Preisentwicklung selbst im Fall einer kurzfristigen Fortsetzung der Kursrally bestehen bleiben, was als mittelfristiger Belastungsfaktor zu werten ist. Nächste Widerstände und potenzielle Kurzfrist-Ziele lauten 15.963-15.971 Punkte, 16.046/16.090 Punkte, 16.162-16.183 Punkte und 16.290 Punkte (Rekordhoch aus dem November 2021). Nächste Unterstützungen befinden sich bei 15.803-15.820 Punkten und 15.688 Punkten. Darunter (Tagesschlusskursbasis) würden die Bären das Ruder im kurzfristigen Zeitfenster übernehmen.