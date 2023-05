Nächste Unterstützungen:

15.688-15.708

15.668

15.601-15.626

Nächste Widerstände:

15.824/15.843

15.901-15.919

16.012

Damit steht nach dem kurzlebigen Fehlausbruch auf der Oberseite bereits wieder die untere Begrenzung der Stauzone auf dem Prüfstand. Diese Supportzone bei aktuell 15.688-15.708 Punkten ist kurzfristig kritisch. Eine nachhaltige Verletzung würde für eine deutlichere Korrektur des mittelfristigen Aufwärtstrends nahelegen. Warnsignale in diese Richtung liefern unter anderem die gestrige bearishe Tageskerze (Engulfing), bearishe Divergenzen in den Oszillatoren, ein Verkaufssignal im trendfolgenden MACD-Indikator, negativ zu interpretierende Sentimentdaten, eine schwächelnde Marktbreite und saisonaler Gegenwind. Nächste Unterstützungen lauten dann 15.688 Punkte, 15.601-15.626 Punkte und 15.473/15.483 Punkte. Nächste Barrieren befinden sich heute bei 15.824/15.843 Punkten und 15.901-15.919 Punkten. Darüber wäre ein neuerlicher Vorstoß in Richtung 16.012 Punkte plausibel.