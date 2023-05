Am deutschen Aktienmarkt überwogen zur Wochenmitte vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Fed die positiven Vorzeichen. Der DAX schloss 0,56 Prozent fester bei 15.815 Punkten. Der TecDAX kletterte um 0,33 Prozent. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es indes um 0,08 Prozent abwärts auf 27.435 Zähler. In den drei Indizes gab es 52 Gewinner und 43 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte jedoch mit 61 Prozent. Stärkste Sektoren waren Chemie (+1,58%) und Pharma & HealthCare (+1,05%). Am schwächsten tendierten Banken (-0,53%) und Medienwerte (-0,47%). Sartorius haussierte nachrichtenlos um 5,23 Prozent und rangierte damit an der DAX-Spitze. Ebenfalls stark gesucht waren Merck KGaA (+3,14%) und BASF (+2,60%). Für die Aktie der Deutschen Post ging es um 1,10 Prozent nach oben. Zwischenzeitlich verzeichnete sie ein 14-Monats-Hoch. Der Logistikkonzern konnte mit seinen Quartalsergebnissen mit Markterwartungen übertreffen. Porsche AG notierte nach Zahlen 0,23 Prozent höher. Zalando sackte als Schlusslicht im Leitindex ohne Nachrichten um 2,12 Prozent ab.

Die US-Notenbank Fed hob wie allgemein erwartet ihren Leitzins um 25 Basispunkte an. Daneben signalisierte sie eine mögliche Pause im Zinserhöhungszyklus und möchte die Wirkungen der massiven geldpolitischen Straffung beobachten. Die Idee demnächst anstehender Zinssenkungen, wie sie im Markt bereits eingepreist werden, wies Fed-Chef Jerome Powell von sich. An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial 0,80 Prozent schwächer auf einem Wochentief bei 33.414 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte derweil um 0,27 Prozent auf 13.149 Zähler vor. 59 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Kursverluste. Das Abwärtsvolumen betrug 64 Prozent. Es gab 79 neue 52-Wochen-Hochs und 104 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD zog zum Ende des New Yorker Handels um 0,47 Prozent auf 1,1051 USD an. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um sechs Basispunkte auf ein Mehrwochentief bei 3,38 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,69 Prozent auf 2.037 USD. Der Preis für Rohöl der US-Sorte WTI brach nach wie erwartet gesunkenen Lagerbeständen um 4,81 Prozent auf ein Mehrwochentief bei 68,21 USD ein.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei nur geringen Ausschlägen überwiegend freundlich. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 0,52 Prozent fester bei 514,02 Punkten. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,12 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.796) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute steht die EZB-Zinsentscheidung um 14.15 Uhr und die anschließende Pressekonferenz im Fokus. Die Konsensschätzung lautet auf eine Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 3,75 Prozent. Für den Einlagensatz wird ebenfalls eine Anhebung um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent prognostiziert. Daneben sind die Daten zur deutschen Handelsbilanz, die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA von Interesse. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Vonovia, Zalando, BMW, Henkel, Infineon, Volkswagen, Shell und Novo Nordisk. Hauptversammlungen finden statt bei Allianz, Deutsche Post und RWE.