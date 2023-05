Nächste Unterstützungen:

15.798

15.734

15.688-15.708

Nächste Widerstände:

15.869

15.901-15.930

16.012

Der Index formte einen Inside Day (Handelsspanne komplett in der Range des Vortages). Das kurzfristige technische Bias ist im Rahmen des mittelfristigen Aufwärtstrends neutral. Zur Generierung eines prozyklischen Signals bedarf es eines nachhaltigen Ausbruches aus der Stauzone 15.688-16.012 Punkte. Diverse Warnsignale (Sentiment/Marktbreite/Saisonalität/Momentum) weisen auf die Möglichkeit hin, dass sich aus der laufenden Konsolidierung eine kräftigere Abwärtskorrektur entwickelt. Nächster Widerstand befindet sich bei 15.869 Punkten. Ein Stundenschluss darüber dürfte den Weg ebnen in Richtung 15.901-15.930 Punkte und eventuell 16.012 Punkte. Eine signifikante Verletzung des aktuellen Supports bei 15.798 Punkten würde derweil mögliche Auffangbereiche bei 15.734 Punkten und 15.688-15.708 Punkten in den Blick rücken.