Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag wenig bewegt von der erwarteten Anhebung des EZB-Leitzinses um 25 Basispunkte auf 3,75 Prozent. Im Fokus stand eine Flut an Quartalszahlen im Rahmen der laufenden Berichtssaison. Der DAX schloss 0,51 Prozent tiefer bei 15.734 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte gab um 0,44 Prozent nach. Gegen den Trend verbesserte sich der TecDAX um 0,31 Prozent. In den drei Indizes gab es 42 Gewinner und 57 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 66 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW kletterte um 0,63 Punkte auf ein 5-Wochen-Hoch bei 20,32 Zählern. Stärkste Sektoren waren Versorger (+1,04%) und Finanzdienstleister (+0,91%). Am stärksten unter Druck standen Banken (-3,29%) und Transportwerte (-2,01%). Qiagen (+3,26%) und BMW (+2,75%) belegten nach positiv aufgenommenen Bilanzen die obersten beiden Plätze auf dem DAX-Tableau. Volkswagen notierte nach Zahlen 0,60 Prozent höher. Zalando sackte als schwächster Wert nach dem Zahlenwerk um 7,02 Prozent ab. Rheinmetall verlor ebenfalls nach der Bilanzvorlage 2,50 Prozent.

An der Wall Street setzte sich die Kursschwäche der Vortage fort. Der Dow Jones Industrial verlor den vierten Tag in Folge 0,86 Prozent auf ein Mehrwochentief bei 33.128 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 fiel um 0,37 Prozent auf 12.982 Zähler. 69 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen betrug 66 Prozent. 38 neuen 52-Wochen-Hochs standen 258 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,41 Prozent tiefer bei 1,1017 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um einen Basispunkt auf 3,37 Prozent nach. Gold stieg an der Comex um 1,01 Prozent auf 2.058 USD und testet nun das Allzeithoch.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 0,57 Prozent fester bei 517,80 Punkten. Die Börsen in Japan und Südkorea blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,37 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.812) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten für April. Von Interesse ist daneben vor allem der Auftragseingang in der deutschen Industrie. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von adidas, Gea Group, SGL Carbon und Krones. Bereits gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street legte der Tech-Riese Apple (nachbörslich: +2,49%) besser als erwartete Quartalszahlen vor. Bei Munich Re findet heute die Hauptversammlung statt.