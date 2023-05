Nächste Unterstützungen:

15.662-15.688

15.626

15.601

Nächste Widerstände:

15.746-15.756

15.797-15.813

15.869

Damit dehnt sich die volatile Handelsspanne weiter aus. Das kurzfristige technische Bias bleibt im Rahmen des mittelfristigen Aufwärtstrends neutral. Zur Generierung eines prozyklischen Signals bedarf es eines nachhaltigen Ausbruches aus der Stauzone 15.662-16.012 Punkte. Als Belastungsfaktoren für eine bullishe Sichtweise fungieren derzeit Indikatoren aus den Bereichen Marktbreite, Momentum und Sentiment. Zudem gestaltet sich die Saisonalität negativ. Nächste Widerstände befinden sich heute bei 15.746-15.756 Punkten und 15.797-15.813 Punkten. Kann die letztgenannte Barriere nicht per Stundenschluss überwunden werden, erscheint ein zeitnaher erneuter Test der kritischen Supportzone bei 15.662-15.688 Punkten plausibel. Oberhalb von 15.869 Punkten wäre hingegen ein erneuter schneller Vorstoß in Richtung 15.901/15.920 Punkte und eventuell 16.012 Punkte zu favorisieren. Die nachhaltige Verletzung der Supportzone bei 15.662-15.688 Punkten würde den Start einer dynamischeren Abwärtskorrektur in Richtung zunächst 15.483-15.500 Punkte nahelegen.