Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero (WKN: A2E4K4) hatte unterhalb des im Januar 2021 bei 145,40 EUR markierten Rekordhochs eine langfristige Umkehrformation ausgebildet, die im Dezember 2021 mit der Verletzung der Supportzone bei rund 100 EUR bestätigt wurde. Der anschließende Abverkauf ließ die Notierung bis auf ein im Mai 2022 gesehenes Allzeittief bei 23,88 EUR einbrechen. Es folgte eine dreiwelliger Erholungstrend, der sie bis auf im Februar dieses Jahres verbuchtes Hoch bei 57,82 EUR beförderte. Dort übernahmen die Bären erneut das Ruder und ließen das Papier bis auf im April verzeichnete 29,31 EUR abstürzen. Der darüber geformte Boden im kurzfristigen Zeitfenster ebnete zuletzt den Weg für eine schwungvolle Erholungsrally, die am 5. Mai auf eine bedeutsame Ziel- und Widerstandszone traf. Eine Spinning-Top-Kerze leitete darunter eine Verschnaufpause ein. Zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals muss der Kurs die kritische Hürde bei 40,11-41,38 EUR per Tagesschluss überwinden, wo sich unter anderem das 38,2%-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle, die fallende 200-Tage-Linie sowie die Abwärtslücke vom 17. Februar befinden. Im Erfolgsfall entstünde Potenzial für eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung zunächst 43,35-43,68 EUR, 44,90 EUR und eventuell 46,93/47,56 EUR. Mit Blick auf die Unterseite erscheinen aktuell die Supportbereiche 37,75/37,82 EUR, 36,40 EUR und 34,00-35,26 EUR relevant. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone per Tagesschluss würde einen ersten prozyklischen Hinweis für ein mögliches Ende des Erholungstrends liefern, mit nächstem Ziel 29,31/30,40 EUR.