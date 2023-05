Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag nach einem lustlosen und volumenschwachen Geschäft die negativen Vorzeichen. Von den Tiefs konnte sich der DAX jedoch deutlich absetzen und schloss 3 Punkte fester bei 15.955 Zählern. MDAX und TecDAX verloren derweil 0,83 beziehungsweise 1,33 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 35 Gewinner und 63 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 63 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,16 Punkte auf 18,73 Zähler. Stärkste Sektoren waren Versorger (+1,51%), Medien (+1,03%) und Telekommunikation (+0,39%). Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-2,13%), Konsumwerte (-1,16%) und Finanzdienstleister (-0,78%). Die Aktie von Fresenius SE sprang in Reaktion auf die Vorlage der Quartalszahlen um 8,73 Prozent und belegte damit mit weitem Abstand den Spitzenplatz im DAX. Der Konzern übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Markterwartungen und bekräftigte den Jahresausblick. Ebenfalls gesucht waren RWE (+1,67%), Munich Re (+1,67%), Eon (+1,57%) und Hannover Rück (+1,19%). Daimler Truck büßte nach Zahlen 1,98 Prozent ein. Sartorius sackte nachrichtenlos als DAX-Schlusslicht um 3,72 Prozent ab.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,17 Prozent tiefer bei 33.562 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,68 Prozent auf 13.201 Punkte. An der NYSE gab es 1.203 Gewinner und 1.754 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 53 Prozent. 49 neuen 52-Wochen-Hochs standen 76 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar war gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen gesucht. EUR/USD fiel gegen Ende des New Yorker Handels um 0,36 Prozent bei 1,0964 USD und verblieb damit vor den heutigen US-Inflationsdaten in der mehrwöchigen engen Trading-Range. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um einen Basispunkt auf 3,53 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,43 Prozent auf 2.042 USD. WTI-Öl zog um 0,53 Prozent auf 73,55 USD an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,54 Prozent tiefer bei 161,48 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,10 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.965) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Verbraucherpreisdaten in den USA. Im Umfeld der Veröffentlichung um 14.30 Uhr ist mit erhöhter Volatilität zu rechnen. Die Konsensschätzung lautet auf eine im April gegenüber dem Vormonat unveränderte Jahresteuerungsrate von 5,0 Prozent. Bei der Kernrate erwarten Experten im Schnitt einen Rückgang von zuvor 5,6 Prozent auf 5,5 Prozent. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Brenntag, Eon, Heidelbergcement, Siemens Healthineers und Continental. Die Aktie von Evotec könnte von einer gestern Abend bekanntgegebenen langfristigen Partnerschaft mit Sandoz profitieren.