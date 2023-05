Nächste Unterstützungen:

15.869/15.880

15.825/15.842

15.756-15.790

Nächste Widerstände:

15.963

15.996/16.012

16.046-16.090

Eine ausgeprägte Lunte in der Tageskerze signalisiert Nachfrage im Bereich des Tagestiefs. Übergeordnet verbleibt das deutsche Börsenbarometer in einer volatilen Konsolidierung auf hohem Niveau. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist intakt. Bestehende Warnsignale für die Bullen mit Blick auf die Marktbreite, das Sentiment, die Saisonalität und das Momentum zeigen zugleich ein erhöhtes Risiko an, dass aus der laufenden Konsolidierung eine deutlichere Abwärtskorrektur werden könnte. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Ein Ausbruch über die aktuelle Hürde bei 15.963 Punkten würde die bedeutenderen Widerstandsregionen 15.996/16.012 Punkte und 16.046-16.090 Punkte in den charttechnischen Fokus rücken. Darüber entstünde ein bullishes Anschlusssignal mit nächsten potenziellen Zielen bei 16.145-16.227 Punkten und 16.290 Punkten (Rekordhoch). Eine Verletzung des aktuellen Supports bei 15.869/15.880 Punkten würde unmittelbare weitere Abgaben in Richtung 15.825/15.842 Punkte und eventuell 15.756-15.790 Punkte wahrscheinlich machen. Darunter würden die Bären im kurzfristigen Zeitfenster den technischen Vorteil erhalten mit einem möglichen nächsten Zielbereich bei 15.626-15.662 Punkten.