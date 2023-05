Der Handel am deutschen Aktienmarkt blieb auch zur Wochenmitte von Lustlosigkeit geprägt. Im Fokus stand die laufende Berichtssaison. Die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten aus den USA lieferten dem Gesamtmarkt keine Impulse. Der DAX schloss 0,37 Prozent tiefer bei 15.896 Punkten. Der TecDAX gab um 0,11 Prozent nach. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es um 0,19 Prozent nach oben. In den drei Indizes gab es 50 Gewinner und 46 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX notierte 0,05 Punkte tiefer bei 18,68 Zählern. Die Performanceliste der Sektoren wurde angeführt von Technologiewerten (+1,22%), Automobilaktien (+0,61%) und Banken (+0,46%). Auffällige Schwäche zeigten derweil Versicherungen (-1,87%), Transportwerte (-1,00%) und Versorger (-0,95%). Vonovia gewann an der DAX-Spitze nachrichtenlos 3,27 Prozent hinzu. Continental (+3,06%) und Brenntag (+1,68%) erfreuten ihre Anleger mit besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen. Siemens Healthineers sackte derweil nach der Zahlenvorlage um 5,66 Prozent ab und bildete damit das Schlusslicht im Leitindex. Schwächer präsentierten sich auch Eon (-1,59%) und Heidelbergcement (-0,69%) nach ihren Bilanzen.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 0,09 Prozent schwächer bei 33.531 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 zog hingegen um 1,11 Prozent an und verzeichnete damit ein neues Jahreshoch. An der NYSE gab es 1.708 Kursgewinner und 1.265 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich dabei indes die Waage. Es gab 60 neue 52-Wochen-Hochs und 69 Tiefs. Der US-Dollar neigte zur Schwäche. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,19 Prozent auf 1,0982 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um zehn Basispunkte auf 3,43 Prozent ab. Sie verblieb damit in der mehrwöchigen engen Trading-Range zwischen 3,30 und 3,60 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,31 Prozent auf 2.037 USD. Rohöl der US-Sorte WTI gab nach überraschend gestiegenen Lagerbeständen um 1,28 Prozent auf 72,77 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei nur sehr geringen Ausschlägen uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,07 Prozent tiefer bei 161,88 Punkten. Chinesische Inflationsdaten für April kamen deutlich schwächer als von Experten erwartet herein. Die Teuerungsrate bei den Verbraucherpreisen lag mit 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf dem niedrigsten Niveau seit Februar 2021. Die Konsensschätzung hatte auf 0,4 Prozent nach 0,7 Prozent im Vormonat gelautet. Die Erzeugerpreise sanken gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Prozent nach einem Minus von 2,5 Prozent im März. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,23 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.918) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den Erzeugerpreisen und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Die Bank of England wird ihre Leitzinsentscheidung bekannt geben. Unternehmensseitig müssen die Anleger eine wahre Flut an Quartalszahlen verdauen. Es berichten unter anderem Deutsche Telekom, Merck KGaA, RWE, Bayer, Hannover Rück, Bechtle, Cancom, Thyssenkrupp, SMA Solar und Sixt SE. Hauptversammlungen finden statt unter anderem bei adidas, BMW, SAP, Heidelbergcement und MTU. Die Aktie der Allianz könnte von einem gestern Abend angekündigten Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1,5 Milliarden EUR profitieren. Suse steht nach einer Gewinnwarnung im Fokus.