Nächste Unterstützungen:

15.845-15.862

15.825/15.829

15.790-15.802

Nächste Widerstände:

15.963-16.012

16.046-16.090

16.145-16.227

Der Index befindet sich sowohl kurzfristig als auch mittelfristig in einer Konsolidierungsbewegung. Der übergeordnete Trend vom September-Tief ist aufwärtsgerichtet. Mit Blick auf die stark verengten Bollinger Bänder im Tageschart ist ein zeitnaher Anstieg der Volatilität zu erwarten. Bestehende Warnsignale für die Bullen mit Blick auf die Marktbreite, das Sentiment, die Saisonalität und das Momentum zeigen zugleich ein erhöhtes Risiko an, dass aus der laufenden Konsolidierung eine deutlichere Abwärtskorrektur werden könnte. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Auf der Oberseite deckelt aktuell die breite Widerstandszone 15.963-16.012 Punkte. Darüber könnten die Bullen die übergeordnete Rally unmittelbar ausdehnen in Richtung zunächst 16.046-16.090 Punkte. Oberhalb von 16.090 Punkten entstünde deutlicheres Anschlusspotenzial mit nächsten möglichen Zielen bei 16.145-16.227 Punkten und 16.290 Punkten (Rekordhoch). Unterstützt ist der Index derzeit als Nächstes bei 15.845-15.862 Punkten, 15.825/15.829 Punkten und 15.790-15.802 Punkten. Darunter (Stundenschlusskursbasis) würden die Bären den technischen Vorteil im kurzfristigen Zeitfenster erhalten mit möglichen nächsten Abwärtszielen bei 15.756 Punkten und 15.626-15.662 Punkten.