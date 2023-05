Diese Analyse wurde am 12.05.2023 um 07:28 Uhr erstellt.

Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) etablierte ausgehend vom im März 2020 bei 10,41 EUR markierten 6-Jahres-Tief einen langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt konnte sie am 5. April ein 22-Jahres-Hoch bei 23,13 EUR verbuchen, bevor der laufende korrektive Abwärtstrend startete. Oberhalb des bisherigen Korrekturtiefs bei 21,10 EUR zeigte der Wert eine mehrtägige Stabilisierung. Die dabei entstandene Trading-Range löste er im gestrigen Handel nach der Vorlage der Quartalszahlen nach oben auf. Charttechnisch richtet sich der Fokus nun auf die nächste Widerstandszone bei derzeit 21,86-21,92 EUR. Dort befinden sich unter anderem die korrektive Abwärtstrendlinie, die steigende 50-Tage-Linie und das 38,2%-Fibonacci-Retracement. Ein signifikanter Tagesschluss darüber würde ein erstes Indiz für ein mögliches Ende des mehrwöchigen Abschwungs liefern. Bullishe Anschlusssignale entstünden oberhalb von 22,35/22,38 EUR und 22,57 EUR mit einem potenziellen nächsten Ziel bei 23,13 EUR. Scheitern die Bullen hingegen an einem nachhaltigen zeitnahen Ausbruch über 21,92 EUR, verbleibt ein erhöhtes Risiko einer Ausdehnung des intakten Abwärtstrends in Richtung zunächst 20,84-21,00 EUR, 20,67 EUR und eventuell 20,24-20,40 EUR. Bestätigende Signale für das bearishe Szenario entstünden mit einem Tagesschluss unterhalb von 21,47 EUR und einem Intraday-Rutsch unter 21,10/21,18 EUR.