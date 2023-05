Nächste Unterstützungen:

15.790/15.817

15.755/15.756

15.626-15.662

Nächste Widerstände:

15.837-15.863

15.888-15.900

15.970-16.012

Die laufende Erholung dürfte sich heute zunächst ausdehnen. Nächste Hürden und potenzielle Ziele liegen bei 15.837-15.863 Punkten und 15.888-15.900 Punkten. Ein Stundenschluss oberhalb von 15.900 Punkten würde die ganz kurzfristige technische Ausgangslage zugunsten der Bullen aufhellen und einen Vorstoß an die kurzfristig kritische Barriere bei aktuell 15.970-16.012 Punkte nahelegen. Deren Überwindung würde schließlich den mittelfristigen Aufwärtstrend bestätigen mit nächsten Zielen bei 16.145-16.227 Punkten und 16.290 Punkten (Rekordhoch). Ein Stundenschluss unter dem nächsten Support bei 15.790/15.817 Punkten sowie ein Rutsch unter 15.755/15.756 Punkte würden nun bearishe Kurzfristsignale liefern. Eine Ausdehnung der Kursschwäche in Richtung zunächst 15.626-15.662 Punkte wäre in diesem Fall zu favorisieren. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone würde das technische Bild deutlicher eintrüben und das Risiko einer Beschleunigung des korrektiven Abwärtstrends mit sich bringen.