Die Aktie von Hugo Boss (WKN: A1PHFF) hatte oberhalb des im März 2020 bei 19,11 EUR markierten zyklischen Tiefs einen langfristigen Doppelboden ausbilden können. Seither weist der übergeordnete Trend aufwärts. Eine im November 2021 gestartete Seitwärtskorrektur zwischen 42,05 EUR und 59,98 EUR konnte im Januar dieses Jahres nach oben aufgelöst werden. In der vergangenen Woche gelang nach der Vorlage der Quartalszahlen der von hohem Volumen begleitete Ausbruch aus einer engen rund drei Wochen andauernden Trading-Range bis auf ein in der Spitze am Freitag verzeichnetes 5-Jahres-Hoch bei 69,90 EUR. Die Bullen befinden sich damit in allen relevanten Zeitebenen am Ruder. Alle gleitenden Durchschnittslinien tendieren nordwärts. Nächste potenzielle Ziele befinden sich bei 70,33/70,44 EUR und 71,06/71,32 EUR. Darüber wäre ein mittelfristiger Vorstoß in Richtung 74,22-76,58 EUR vorstellbar. Nächste Unterstützungen befinden sich derzeit bei 68,48-68,74 EUR, 67,54 EUR und 66,16-66,94 EUR. Darunter entstünde ein Signal für eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung zunächst 64,40-64,64 EUR. Das Unternehmen veranstaltet am 9. Mai seine Hauptversammlung und wird voraussichtlich am 12. Mai eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten.