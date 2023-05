Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang nach starken US-Arbeitsmarktdaten klar die positiven Vorzeichen. Ein Absturz beim deutschen Auftragseingang im März konnte die Kauflaune der Anleger nicht nachhaltig trüben. Der DAX kletterte um 1,44 Prozent auf 15.961 Punkte. Auf Wochensicht erkämpfte er sich damit ein Plus von 0,24 Prozent. MDAX und TecDAX rückten am Berichtstag um 1,12 respektive 0,16 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 73 Gewinner und 25 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte mit 75 Prozent. Alle Sektorindizes verbuchten Aufschläge. Am deutlichsten fielen diese bei Banken (+4,57%), Konsumwerten (+3,74%) und Chemiewerten (+3,10%) aus. Letztere profitierten von Plänen des Bundeswirtschaftsministers für einen Industriestrompreis. An der DAX-Spitze haussierte adidas nach der Vorlage der Quartalszahlen um 8,90 Prozent. Dahinter folgten Covestro (+5,25%), Commerzbank (+5,06%) und Deutsche Bank (+4,52%).

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 1,65 Prozent auf 33.674 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 2,13 Prozent auf 13.259 Punkte an. 83 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 89 Prozent. Es gab 48 neue 52-Wochen-Hochs und 49 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels kaum verändert bei 1,1022 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um sieben Basispunkte auf 3,44 Prozent und verblieb damit in einer wochenlangen engen Handelsspanne. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,46 Prozent auf 2.026 USD. Der Preis für Rohöl der US-Sorte WTI sprang um 4,20 Prozent auf 71,44 USD nach oben. Dennoch verbuchte die Notierung belastet von Konjunktursorgen das dritte Wochenminus in Folge.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,33 Prozent fester bei 162,39 Punkten. Gegen den Trend orientierte sich der japanische Nikkei 225 nach den Feiertagen südwärts. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,09 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.962) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die heimischen Daten zur Industrieproduktion und zum sentix-Konjunkturindex. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Jungheinrich, Hypoport, BioNTech und Adtran. Die Börsen in Großbritannien bleiben aufgrund eines Feiertages geschlossen.