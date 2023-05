Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (WKN: ZAL111) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 27,33 EUR eine dynamische Rally bis auf ein im Juli 2021 bei 105,90 EUR verzeichnetes Allzeithoch gezeigt. Darunter kam es zu einer Trendumkehr im langfristigen Zeitfenster. Der anschließende Abwärtstrend schickte die Notierung zurück bis auf ein im vergangenen September gesehenes 8-Jahres-Tief bei 19,18 EUR. Dort übernahmen die Bullen das Ruder und beförderten den Anteilsschein bis auf 45,81 EUR, wo im Februar eine Korrekturphase startete. Zuletzt rutschte der Kurs auf ein neues Korrekturtief bei 31,79 EUR. Auf dem dort befindlichen Supportcluster in Gestalt des 50%-Retracements und der steigenden 200-Tage-Linie konnte sich das Papier in den vergangenen beiden Handelstagen stabilisieren und formte zwei Inside Days (Handelsspanne komplett in der Range des Vortages) in Folge. Sie indizieren ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären auf dem Unterstützungsbereich. Gelänge nun ein Ausbruch über die aktuelle Hürde bei 32,84-33,56 EUR per Tagesschluss würde zunächst eine Erholungsrally in Richtung 34,70/35,31 EUR möglich. Ein erster Hinweis für ein mögliches Ende der mehrmonatigen Abwärtskorrektur und eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends entstünde mit einem Break über die weitere Hürde bei derzeit 36,33-37,70 EUR. Nächste Barrieren lauten im Erfolgsfall 39,22 EUR, 41,47 EUR und 45,81 EUR. Rutscht der Kurs hingegen nachhaltig unter den aktuellen Support bei 31,77-31,90 EUR, wäre zunächst eine Korrekturausdehnung in Richtung 31,11 EUR und anschließend 30,13-30,66 EUR zu favorisieren. Zu einer Eintrübung auch der übergeordneten Chartsituation käme es erst im Fall der Verletzung des nächsten potenziellen Auffangbereiches bei 28,17-29,35 EUR.