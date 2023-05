Der deutsche Aktienmarkt startete impulslos in die Handelswoche. Überraschend schwache Daten zur deutschen Industrieproduktion und ein deutlich eingetrübter sentix-Konjunkturindex wirkten sich nicht auf das Kursgeschehen aus. Der DAX büßte 0,05 Prozent auf 15.953 Punkte ein. Der MDAX der mittelgroßen Werte verlor 0,28 Prozent. Der TecDAX endete unverändert. In den drei genannten Indizes gab es 47 Gewinner und 51 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 53 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Versicherungen (+0,84%) die Nase vorne, gefolgt von Banken (+0,62%) und Softwaretiteln (+0,61%). Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-0,80%), Chemietitel (-0,68%) und Medienwerte (-0,68%). Commerzbank gewann an der DAX-Spitze nachrichtenlos 1,50 Prozent hinzu. Merck KGaA sackte als Schlusslicht im Leitindex um 2,51 Prozent ab. Der Anteilsschein litt unter der Bekanntgabe des Rücktritts von Finanzvorstand Marcus Kuhnert. Stark gesucht war jenseits der großen Indizes die Aktie des Reisekonzerns TUI (+6,06%). Händler verwiesen auf positive Aussagen des CEO Sebastian Ebel in einem Interview der „Bild am Sonntag“. Charttechnisch brach die Notierung begleitet von hohem Volumen aus einer mehrtägigen Handelsspanne auf ein 3-Wochen-Hoch aus. Das Unternehmen wird morgen Geschäftszahlen vorlegen.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,17 Prozent tiefer bei 33.619 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 kletterte hingegen um 0,25 Prozent auf ein 9-Monats-Hoch bei 13.292 Zählern. An der NYSE gab es 1.408 Gewinner und 1.575 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 57 Prozent. 59 neuen 52-Wochen-Hochs standen 44 Tiefs gegenüber. EUR/USD gab gegen Ende des New Yorker Handels um 0,12 Prozent auf 1,1004 USD nach. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um acht Basispunkte auf 3,52 Prozent nach oben. Gold handelte an der Comex 0,22 Prozent fester bei 2.029 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 2,09 Prozent auf 72,83 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite, konnten zwischenzeitlich deutlichere Aufschläge jedoch nicht über den Tag retten. Der MSCI Asia Pacific Index handelte zuletzt behauptet bei 162,67 Punkten. Relative Stärke zeigte der japanische Nikkei 225. Der chinesische CSI 300 drehte im Verlauf ins Minus. Im Fokus standen die Daten zur chinesischen Handelsbilanz im April. Die Exporte aus dem Reich der Mitte kamen mit einem Anstieg um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr etwas besser als erwartet (Konsensschätzung: +8,0%) herein. Die Importe fielen derweil überraschend stark um 7,9 Prozent (Konsensschätzung: -0,2%). Der S&P Future notierte zuletzt nahezu unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.952) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten auf der Agenda. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Daimler Truck, Fresenius SE, FMC, Evonik, Carl Zeiss Meditec und K+S. Hauptversammlungen findet statt bei Lufthansa, Hugo Boss, Rheinmetall und SGL Carbon.