Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) war ausgehend vom Corona-Crash-Tief bei 117,10 EUR im März 2020 bis auf ein im Februar 2022 gesehenes 2-Jahres-Hoch bei 232,50 EUR angestiegen. Die an dieser Hürde (zyklisches Hoch aus dem Jahr 2020 bei 232,60 EUR) gestartete Abwärtskorrektur führte die Notierung bis auf ein im September verbuchtes Tief bei 156,22 EUR zurück. Dort übernahmen die Bullen wieder das Ruder und konnten den Wert zuletzt bis zum 2. Mai auf ein Rallyhoch bei 228,40 EUR befördern. Die dort geformte Bearish-Engulfing-Kerze leitete eine Abwärtskorrektur ein, die weiterhin intakt ist. Am Freitag verzeichnete der Kurs nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen ein Verlaufstief bei 207,45 EUR, konnte jedoch dank einer Erholung knapp im Plus schließen. Charttechnische Anzeichen dafür, dass der Abschwung damit bereits sein Tief gesehen hat, lassen sich noch nicht ausmachen. Zu einer Aufhellung der Ausgangslage zugunsten der Bullen, müsste das Papier des Versicherungsriesen die breite nächste Widerstandszone bei aktuell 215,61-220,20 EUR per Tagesschluss überwinden. Diese Zone wird nach oben durch das Dividenden-Gap vom 5. Mai abgegrenzt. Im Erfolgsfall würde ein zeitnaher Vorstoß an die übergeordnet kritische Barriere bei 228,40/232,60 EUR möglich, deren nachhaltige Herausnahme deutlicheres Potenzial in Richtung zunächst 260/261 EUR nahelegen würde. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Anteilsschein über nächste potenzielle Auffangbereiche bei derzeit 206,20-207,45 EUR, 203,48 EUR (mittelfristige Aufwärtstrendlinie) und 198,62-201,10 EUR. In der letztgenannten Zone befindet sich aktuell auch die steigende 200-Tage-Linie. Deutlicher eintrüben würde sich die übergeordnete Ausgangslage erst mit einer nachhaltigen Verletzung des letzten Korrekturtiefs bei 192,48 EUR.