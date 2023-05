Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zum Wochenausklang mehrheitlich aufwärts. Der DAX schloss 0,50 Prozent fester bei 15.914 Punkten. Auf Wochensicht gab er dennoch um 0,30 Prozent nach. MDAX und TecDAX verbesserten sich am Berichtstag um 0,32 beziehungsweise 0,35 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 65 Gewinner und 33 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 65 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX fiel um 1,61 Punkte auf ein 2-Wochen-Tief bei 17,44 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Technologiewerte (+1,62%) und Versorger (+1,31%) die Nase vorne. Schwach präsentierten sich vor allem Pharma & HealthCare (-0,36%) und Medienwerte (-0,24%). Siemens Energy (+3,32%) belegte die DAX-Spitze. Stützend wirkte hier eine Rally bei Nordex. Nordex haussierte als stärkster Wert im MDAX nach Quartalszahlen um 5,46 Prozent. Der Kurs erhielt Aufwind von optimistischen Aussagen des Finanzvorstands bei der Analystenkonferenz und konnte anfängliche Verluste damit mehr als wett machen. Charttechnisch richtet sich der Blick nun auf die mit dem Tageshoch nahezu erreichte 200-Tage-Linie (aktuell: 11,60 EUR). Rheinmetall (+2,89%) zog dank Spekulationen um einen möglichen Großauftrag von Seiten der Bundesregierung an. Allianz kletterte nach Zahlen um 0,19 Prozent. Dividendenabschläge ließen die Kurse von BMW, adidas, SAP und MTU optisch sinken.

An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial 0,03 Prozent im Minus bei 33.301 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 gab um 0,37 Prozent auf 13.340 Zähler nach. An der NYSE gab es 1.313 Kursgewinner und 1.639 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 61 Prozent. Es gab 50 neue 52-Wochen-Hochs und 117 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,59 Prozent schwächer auf einem 4-Wochen-Tief bei 1,0852 USD. Für die Rendite zehnjähriger US-Treasuries ging es um sieben Basispunkte nach oben auf 3,46 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,16 Prozent tiefer bei 2.017 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 1,04 Prozent auf 70,13 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh nach anfänglich uneinheitlicher Tendenz zuletzt fester. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,41 Prozent höher bei 161,44 Punkten. Besonders deutlich aufwärts tendierte der japanische Nikkei 225, während der thailändische SET nach den Wahlen Abgaben verzeichnete. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,16 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.961) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone sowie auf den Empire State Manufacturing Index in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Siemens Energy, Porsche Automobil Holding, Ceconomy, Varta, Deutsche Pfandbriefbank, Talanx, Nagarro, Adesso, Aumann, Dermapharm Holding, Hamburger Hafen und Logistik, Koenig & Bauer, Jost Werke, Vantage Towers, Allgeier und Cherry.