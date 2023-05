Nächste Unterstützungen:

15.887

15.828-15.858

15.755

Nächste Widerstände:

15.938

15.961-16.012

16.089/16.090

Auch auf Basis des Wochencharts entstand ein Inside Bar. Der Index ist weiterhin eingebunden in einer Konsolidierung des mittelfristigen Aufwärtstrends auf hohem Niveau. Formationstechnisch zeichnete sich eine Broadening-Formation (umgekehrtes symmetrisches Dreieck) mit einer größer werdenden Amplitude ab. Das kurzfristige technische Bias ist neutral zu werten. Für heute ist eine Ausdehnung der Erholung vom am Donnerstag verzeichneten Reaktionstief zu favorisieren. Im Fokus steht damit die kurzfristig relevante Ziel- und Widerstandszone bei aktuell 15.961-16.012 Punkten. Ein Stundenschluss darüber wäre bullish mit möglichen Zielen bei 16.089/16.090 Punkten und 16.145-16.227 Punkten. Eine unmittelbare Ausdehnung des Aufschwungs an das Rekordhoch bei 16.290 Punkten wäre darüber vorstellbar. Nächste Unterstützung befindet sich bei 15.887 Punkten und 15.828-15.858 Punkten. Ein signifikanter Stundenschluss darunter sowie ein Intraday-Rutsch unter 15.755 Punkte würden das kurzfristige Bild bereits eintrüben und das Konsolidierungstief vom 4.Mai bei 15.662 Punkten erneut in den Blick rücken.