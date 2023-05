Diese Analyse wurde am 16.05.2023 um 07:10 Uhr erstellt.

Die im SDAX notierte Aktie der Dermapharm Holding (WKN: A2GS5D) hatte unterhalb des im Januar 2022 bei 91,95 EUR markierten Rekordhochs eine obere Umkehr vollzogen und war bis auf ein im März dieses Jahres gesehenes 3-Jahres-Tief bei 34,30 EUR eingebrochen. Das mittelfristige Kursgeschehen oberhalb dieses Tiefs kann als untere Umkehrformation gewertet werden. Nach mehrwöchiger Konsolidierung im Dunstkreis des Reaktionshochs vom November 2022 (45,68 EUR) gelang im gestrigen Handel in Reaktion auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen der dynamische Ausbruch auf der Oberseite und somit der Abschluss der Bodenbildung. Begleitet von hohem Handelsvolumen zog das Papier auf ein 8-Monats-Hoch an. Kann es zeitnah die aktuelle Hürde bei 47,91/48,12 EUR nachhaltig (Tagesschlusskursbasis) überwinden, würde der Ausbruch bestätigt. Als potenzielle nächste Zielregion fungiert der Bereich 55,70-57,03 EUR. Darüber würde das Hoch vom vergangenen August bei 59,65 EUR in den Fokus rücken. Mit Blick auf die Unterseite sollte idealerweise die Supportzone bei 42,90-44,92 EUR im Fall eines Rücksetzers nicht verletzt werden, um das bullishe Chartbild nicht zu gefährden. Darunter wäre ein ernsthafter Test der im April überwundenen 200-Tage-Linie bei derzeit 41,40 EUR einzuplanen.