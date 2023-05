Die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte sie am 25. April ein Allzeithoch bei 186,35 EUR gesehen und anschließend vom dort befindlichen Widerstandsbereich in Reaktion auf die Quartalszahlen eine Korrekturphase gestartet. Einer hierdurch entstandenen ersten Abwärtslücke folgte nach einer technischen Erholung im gestrigen Handel eine weitere Abwärtslücke. Die Ausschüttung der Dividende war für 3,60 EUR des Kursrutsches von 6,35 EUR verantwortlich. Angesichts des mit dem Tagestief bei 163,35 EUR erreichten Unterstützungsbündels bestehend aus dem Korrekturtief vom Februar/März und der Aufwärtstrendlinie vom im März 2022 verzeichneten Tief, erscheint in der kurzen Frist eine Stabilisierung oder auch weitergehende Erholungsbewegung in Richtung 168,65/169,21 EUR plausibel. Darüber wäre ein unmittelbares komplettes Schließen der gestrigen Lücke bei 171,30 EUR vorstellbar. Erst mit einem signifikanten Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Marke käme es zu einer leichten Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes. Nächste Hürden lauten im Erfolgsfall 175,58 EUR, 177,50 EUR und eventuell 182,95 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 163,10-163,65 EUR würde derweil ein bearishes Anschlusssignal generieren mit nächsten potenziellen Zielen bei 160,40 EUR und 154,95-157,15 EUR. Eine nachhaltige Verletzung der Marke von 154,95 EUR würde schließlich auch das mittel- bis längerfristige Chartbild eintrüben.