Der deutsche Aktienmarkt bot zur Wochenmitte ein uneinheitliches Bild. Der DAX schloss 0,34 Prozent fester bei 15.951 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte rückte um 0,32 Prozent vor. Für den TecDAX ging es derweil um 0,73 Prozent abwärts. In den drei genannten Indizes gab es 45 Gewinner und 53 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 61 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren waren vor allem Industriewerte (+1,50%) und Einzelhandelswerte (+1,27%) gesucht. Unter Druck standen insbesondere Finanzdienstleister (-1,09%) und Versorger (-1,02%). Siemens belegte mit einem Aufschlag von 2,55 Prozent den Spitzenplatz im DAX. Der Industriekonzern konnte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich überbieten und hob seine Prognose 2022/23 erneut an. Die Aktie löste eine seit Anfang des Monats etablierte Konsolidierung auf und verzeichnete ein 16-Monats-Hoch. SAP verbesserte sich nach neuen Mittelfristzielen um 0,84 Prozent. Commerzbank büßte trotz besser als erwarteter Quartalszahlen 3,81 Prozent ein und bildete damit das Schlusslicht im Leitindex. Der Ausblick des Geldinstituts für die Zinseinnahmen im laufenden Jahr lag etwas unterhalb der Konsensschätzung.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke um 1,24 Prozent auf 33.421 Punkte an. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,22 Prozent hinzu und markierte ein neues Jahreshoch bei 13.589 Zählern. 75 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursgewinne. Das Aufwärtsvolumen betrug 80 Prozent. Es gab 56 neue 52-Wochen-Hochs und 79 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,20 Prozent tiefer bei 1,0842 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um drei Basispunkte auf 3,57 Prozent. Sie befindet sich damit nun charttechnisch am sich bis 3,60 Prozent erstreckenden Widerstandsbereich, der sich aus der 200-Tage-Linie und der oberen Begrenzung der seit Mitte März etablierten Trading-Range ergibt. Gold handelte an der Comex 0,33 Prozent schwächer bei 1.986 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich trotz wider Erwarten gestiegener Lagerbestände um 2,68 Prozent auf 72,76 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh dank der positiven Vorgaben von der Wall Street auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,89 Prozent fester bei 162,53 Punkten. Der japanische Aktienmarkt setzte seine Phase deutlicher relativer Stärke fort. Für den Nikkei 225 ging es um 1,67 Prozent auf ein Multi-Dekadenhoch nach oben. Der S&P Future notierte zuletzt wenig verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.019) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, dem Verkauf bestehender Häuser und dem Philadelphia-Fed-Index. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Walmart und Easyjet.