Nächste Unterstützungen:

15.934

15.887

15.856/15.862

Nächste Widerstände:

15.981-16.012

16.089/16.090

16.145-16.230

Die Bullen attackieren nun die kritische Widerstandszone bei aktuell 15.981-16.012 Punkten. Gelingt ihnen der nachhaltige Ausbruch per Tagesschluss, entstünde ein bullishes Anschlusssignal im damit bestätigten mittelfristigen Aufwärtstrend. Nächste mögliche Ziele liegen im Erfolgsfall bei 16.089/16.090 Punkten und 16.145-16.230 Punkten. Eine unmittelbare Ausdehnung bis an das aus dem Jahr 2021 stammende Rekordhoch bei 16.290 Punkten wäre dann vorstellbar. Unterstützt ist der deutsche Leitindex heute als Nächstes bei 15.934 Punkten, 15.887 Punkten und 15.856/15.862 Punkten. Ein nachhaltiger Rutsch unter die letztgenannte Zone per Stundenschluss wäre ein deutliches Warnsignal an die Bullen und würde für Abwärtspotenzial in Richtung zunächst 15.755 Punkte sprechen.