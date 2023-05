Diese Analyse wurde am 19.05.2023 um 07:09 Uhr erstellt.

Die Aktie der Mercedes-Benz Group (WKN: 710000) – ehemals Daimler – hatte oberhalb des im Juli 2022 gesehenen Tiefs bei 50,19 EUR einen mehrmonatigen Doppelboden ausgebildet. Der anschließende Aufschwung beförderte den Kurs bis auf ein im März dieses Jahres verbuchtes 13-Monats-Hoch bei 75,92 EUR. Der nachfolgende Korrekturtrend ließ die Notierung bis auf ein nach der Dividendenausschüttung am 4. Mai markiertes Tief bei 64,51 EUR sinken. Seither strebt der Wert wieder nordwärts. Der zweite Aufwärtsimpuls lieferte im gestrigen Handel ein erstes prozyklisches Indiz für eine mögliche Wiederaufnahme des übergeordneten Bullentrends. Begleitet von ordentlichem Handelsvolumen überwand der Anteilsschein das Widerstandscluster bestehend aus der korrektiven Abwärtstrendlinie und den gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage. Bestätigt würde die bullishe Implikation des Ausbruchs nun mit einem Tagesschluss oberhalb der nächsten Barriere bei 71,55-71,74 EUR. Als mögliches Kurzfrist-Ziel fungiert das Rallyhoch vom März bei 75,92 EUR. Darüber entstünde Anschlusspotenzial in Richtung zunächst 77,90 EUR und 79,02 EUR. Mit Blick auf die Unterseite lassen sich nächste Unterstützungen bei 69,67-70,00 EUR und 68,20-68,81 EUR ausmachen. Darunter würde sich das kurzfristige Chartbild eintrüben. Ein unmittelbar bearishes Signal entstünde erst mit der Verletzung des Reaktionstiefs bei 67,00 EUR per Tagesschluss mit möglichem Ziel 64,51 EUR.