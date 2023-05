Nächste Unterstützungen:

16.090/16.095

16.042-16.046

15.993-16.012

Nächste Widerstände:

16.179

16.201-16.230

16.290

Solange sich der gestrige Ausbruch nicht als Bullenfalle entpuppt, bleiben die Bullen am Ruder und das Rekordhoch bei 16.290 Punkten das charttechnisch im Fokus stehende nächste Kursziel. Derweil könnte der gestern punktgenau nach oben hin abgearbeitete Ziel- und Widerstandsbereich Anlass für eine Ausdehnung der am Rallyhoch gestarteten Konsolidierung bieten. Ein Rutsch unter 16.090/16.095 Punkte würde für einen Rücksetzer in Richtung 16.042-16.046 Punkte und eventuell 15.993-16.012 Punkte sprechen. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde ein das bullishe Szenario neutralisieren.