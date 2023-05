Die Aktie der Hannover Rückversicherung (WKN: 840221) hatte im August 2022 eine bullishe Keilformation nach oben verlassen und damit ein mittelfristig relevantes Kaufsignal generiert. Bis auf ein am 5. Januar verbuchtes neues Rekordhoch bei 193,20 EUR schraubte sich der Wert hinauf. Der damit verbundene Ausbruch über die alte Bestmarke aus dem Jahr 2020 bei 192,80 EUR erwies sich jedoch als nicht nachhaltig. Stattdessen korrigierte der Anteilsschein bis in den Dunstkreis der steigenden 200-Tage-Linie, bevor sich die Bullen am 20. März mit einer Engulfing-Tageskerze zurückmeldeten. Nach einem neuerlichen Ansturm an das Rekordhoch konsolidierte die Notierung zuletzt seitwärts. Mit dem am Freitag erfolgten dynamischen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch bei 197,30 EUR entstand ein bullishes Anschlusssignal in allen Zeitebenen. Potenzielle nächste Kursziele befinden sich bei 200,93/202,63 EUR, 206,44 EUR und 212,82/214,61 EUR. Unterstützt ist die Preiskurve als Nächstes bei 190,63-194,10 EUR. Ein Tagesschluss darunter wäre in der kurzen Frist bearish zu werten. In diesem Fall müsste ein Pullback in Richtung 181,92-185,00 EUR eingeplant werden.