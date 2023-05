Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zum Wochenausklang bei dünner Nachrichtenlage weiter nach oben. Der DAX konnte dabei intraday ein neues Rekordhoch bei 16.332 Punkten verbuchen. Der Leitindex schloss 0,69 Prozent fester bei 16.275 Punkten. Auf Wochensicht rückte er um 2,27 Prozent vor. MDAX und TecDAX kletterten am Berichtstag um 0,08 respektive 0,71 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 63 Gewinner und 36 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 69 Prozent. Stärkste Sektoren waren Versicherungen (+1,67%) und Pharma & HealthCare (+1,40%). Schwach präsentierten sich derweil Konsumwerte (-1,78%) und Einzelhändler (-0,91%). Die Aktie von Merck belegte ohne Nachrichten mit einem Plus von 3,16 Prozent die DAX-Spitze. Als Schlusslicht büßte adidas 3,30 Prozent ein. Hier belasteten enttäuschende Zahlen von Foot Locker.

An der Wall Street kam es nach einer Unterbrechung der Verhandlungen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze zu Gewinnmitnahmen. Der Dow Jones Industrial schloss 0,33 Prozent tiefer bei 33.427 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,23 Prozent nach unten auf 13.803 Zähler. An der NYSE gab es 1.170 Kursgewinner und 1.777 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 61 Prozent. 75 neuen 52-Wochen-Hochs standen 45 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar verbuchte gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen Verluste, nachdem Fed-Chef Jerome Powell Hinweise auf eine Pause im Zinsanhebungszyklus lieferte. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,29 Prozent höher bei 1,0801 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um fünf Basispunkte auf ein Mehrwochenhoch bei 3,70 Prozent an. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,88 Prozent auf 1.977 USD. WTI-Öl handelte kaum verändert bei 71,91 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,82 Prozent fester bei 163,38 Punkten. Besonders deutlich fielen die Zugewinne in Hongkong, Südkorea und Japan aus. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.275) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index des Verbrauchervertrauens in der Eurozone. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Ryanair.