Nächste Unterstützungen:

16.221-16.250

16.152-16.162

16.095/16.097

Nächste Widerstände:

16.332

16.361

16.400/16.422

Der Ausbruch kann noch nicht als nachhaltig klassifiziert werden. Gleichwohl wurde der Aufwärtstrend in allen Zeitebenen formell bestätigt, so dass der Weg des geringsten Widerstands weiter gen Norden weist. Überkaufte Indikatoren mit zum Teil negativen Divergenzen zur Preiskurve signalisieren jedoch zugleich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine zeitnah anstehende Konsolidierung oder auch einen deutlicheren Rücksetzer. Nächste Widerstände und potenzielle Ziele liegen heute bei 16.332 Punkten, 16.361 Punkten und 16.400/16.422 Punkten. Darüber wäre eine unmittelbare Ausdehnung bis 16.457-16.490 Punkte vorstellbar. Unterstützt ist der Index als Nächstes bei 16.221-16.250 Punkten, 16.152-16.162 Punkten und 16.095/16.097 Punkten. Darunter käme es zu einer leichten Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 15.969-16.042 Punkte.