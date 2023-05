Die Aktie der Porsche Automobil Holding (WKN: PAH003) hatte im Rahmen der Rally vom Corona-Crash-Tief bei 28,28 EUR im März 2020 einen dynamischen Kursanstieg bis auf ein im Juni 2021 verzeichnetes 13-Jahres-Hoch bei 102,00 EUR gezeigt. Seither etablierte sie einen übergeordneten Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Die Schwungkraft ließ dabei jedoch in den vergangenen Monaten nach. Der jüngste Rutsch unter die Unterstützung der Tiefs vom Dezember und März erwies sich als nicht nachhaltig und somit als Bärenfalle. Ein bullisher Hammer mit Tief bei 48,38 EUR triggerte am 28. April die laufende Erholungsrally. Im Rahmen dieses Kursaufschwungs kam es in den vergangenen drei Handelstagen zu einer leichten Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes. Der Wert überwand die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage, die Abwärtstrendlinie vom Hoch im Februar 2022 sowie den Horizontalwiderstand bei 53,64/53,88 EUR. In der kurzen Frist erscheint nun ein Vorstoß in Richtung der fallenden 200-Tage-Linie bei derzeit 57,54 EUR plausibel. Um ein erstes Signal für eine mögliche übergeordnete Bodenbildung zu erhalten, bedarf es der nachhaltigen Überwindung der darüber befindlichen Barriere bei 60,18-61,52 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Anteilsschein über soliden Support bei 50,76-52,17 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde ein Wiedersehen mit dem Verlaufstief bei 48,38 EUR nahelegen. Dessen nachhaltige Verletzung würde deutlichere Abwärtsrisiken in Richtung 44,45 EUR mit sich bringen.