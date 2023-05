Der deutsche Aktienmarkt neigte zum Wochenstart bei sehr dünner Nachrichtenlage zu moderater Schwäche. Der DAX schloss 0,32 Prozent tiefer bei 16.224 Punkten. MDAX und TecDAX gaben um 0,20 respektive 0,23 Prozent nach. In den drei genannten Indizes gab es 45 Gewinner und 50 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog indes mit 58 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Banken (+1,44%) die Nase vorne vor Medienwerten (+1,33%). Auffällige Schwäche zeigten Einzelhandelswerte (-2,43%) und Industrietitel (-0,80%). Commerzbank zog an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 2,37 Prozent an. Ebenfalls stark gesucht waren adidas (+2,01%), Porsche AG (+1,65%) und Porsche Holding SE (+1,64%). Munich Re gab als Schlusslicht 1,71 Prozent nach. Im MDAX sprang die Fraport-Aktie am Tag vor der Hauptversammlung um 2,98 Prozent nach oben. Der Konzern hatte Aktienrückkäufe für ein Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm beschlossen. Charttechnisch konnte das Papier oberhalb der Abwärtstrendlinie vom Februar-Hoch schließen.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,42 Prozent tiefer bei 33.287 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 stieg derweil um 0,34 Prozent auf ein neues Jahreshoch bei 13.850 Zählern. An der NYSE gab es 1.791 Kursgewinner und 1.195 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 65 Prozent. Es gab 49 neue 52-Wochen-Hochs und 35 Tiefs. EUR/USD kletterte zum Ende des New Yorker Handels um 0,07 Prozent auf 1,0814 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich nach falkenhaften Kommentaren aus den Reihen der Fed um zwei Basispunkte auf ein 2-Monats-Hoch bei 3,72 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,36 Prozent tiefer bei 1.974 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 0,39 Prozent auf 71,97 USD. Die IEA hatte vor einer möglichen Angebotsknappheit für Rohöl in der zweiten Jahreshälfte gewarnt.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,25 Prozent tiefer bei 162,58 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,12 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.198) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Mai-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Va-Q-Tec. Hauptversammlungen finden statt unter anderem bei Fraport, Nemetschek, Sixt und Krones.