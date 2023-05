Diese Analyse wurde am 24.05.2023 um 07:27 Uhr erstellt.

Die Drägerwerk-Aktie (WKN: 555063) hatte im März 2020 ein zyklisches 5-Jahres-Hoch bei 108,50 EUR markiert und befindet sich seither in einem übergeordneten Abwärtstrend. Nach dem Erreichen einer langfristig bedeutsamen Unterstützungszone im vergangenen September formte sie oberhalb von 38,20 EUR einen mehrmonatigen Boden und bestätigte diesen mit einem dynamischen und nachhaltigen Anstieg über die 200-Tage-Linie und die horizontale Widerstandszone bei 45,35/45,50 EUR im April. Bis auf ein 8-Monats-Hoch bei 51,40 EUR zog der Anteilsschein an, bevor er zuletzt eine Korrekturphase startete. Im Rahmen der laufenden zweiten Abwärtswelle würde eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 46,03-46,50 EUR, 45,50 EUR und 44,11-44,76 EUR nicht überraschen. Das mittelfristig bullishe Bild würde erst unterhalb des Supportclusters bei 43,00-43,50 EUR negiert. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Tagesschluss oberhalb des Reaktionshochs bei 48,95 EUR einen ersten prozyklischen Hinweis auf eine mögliche Wiederaufnahme des Aufwärtstrends liefern. Bestätigt würde das bullishe Szenario mit einem nachhaltigen Anstieg über 51,40 EUR. Hierdurch würde sich zugleich das ganz langfristige Chartbild aufhellen (inverse Kopf-Schulter-Formation).