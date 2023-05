Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich am Dienstag südwärts. Der DAX schloss 0,44 Prozent tiefer bei 16.153 Punkten. MDAX und TecDAX büßten 0,71 beziehungsweise 0,45 Prozent ein. In den drei Indizes gab es 37 Gewinner und 57 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog indes mit 58 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 0,92 Punkte auf 17,50 Zähler. Stärkste Sektoren waren Finanzdienstleister (+1,09%), Telekommunikation (+0,63%) und Banken (+0,52%). Am schwächsten tendierten die Sektoren Software (-1,49%), Industrie (-1,41%) und Einzelhandel (-1,25%). Ohne Nachrichten waren Immobilienwerte auffällig stark gesucht. Vonovia haussierte an der DAX-Spitze um 5,47 Prozent und schloss erstmals seit Februar oberhalb der 50-Tage-Linie. Im MDAX verbuchten TAG Immobilien, Aroundtown und LEG Immobilien Aufschläge zwischen 3,18 und 4,34 Prozent. Rheinmetall stellte mit einem Minus von 3,72 Prozent das Schlusslicht im Leitindex.

An der Wall Street belastete die anhaltende Hängepartie im Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze. Der Dow Jones Industrial fiel den dritten Tag in Folge um 0,69 Prozent auf 33.056 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,28 Prozent abwärts auf 13.673 Zähler. Er rutschte damit wieder unter das in der vergangenen Woche überwundene Hoch vom vergangenen August. An der NYSE gab es 1.153 Kursgewinner und 1.809 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 54 Prozent. 26 neuen 52-Wochen-Hochs standen 32 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete nach besser als erwarteten Konjunkturdaten und falkenhaften Kommentaren aus den Reihen der Fed gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,40 Prozent tiefer bei 1,0770 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um zwei Basispunkte auf 3,70 Prozent nach. Gold handelte an der Comex unverändert bei 1.977 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 1,37 Prozent auf 73,04 USD. Hier stützte eine im Rahmen eines Interviews geäußerte Warnung des saudischen Energieministers an Spekulanten, die auf fallende Notierungen setzten.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,11 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.037) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite auf den ifo-Geschäftsklimaindex für Mai. Experten erwarten im Schnitt einen Rückgang von zuvor 93,6 auf 93,0 Punkte. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von CTS Eventim und Cropenergies. Hauptversammlungen finden statt unter anderem bei Lanxess, Zalando, Puma, TeamViewer und Adva Optical Networking.