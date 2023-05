Das Währungspaar AUD/USD bewegt sich ausgehend vom im Februar 2021 gesehenen zyklischen Hoch bei 0,8007 USD in einem übergeordneten Abwärtstrend. Nach einem im Oktober 2022 verbuchen Tief bei 0,6170 USD zeigte es eine Erholungsrally bis auf ein im Februar markiertes Hoch bei 0,7157 USD. Es folgte ein dynamischer Abschwung bis auf 0,6563 USD und zuletzt eine wochenlange Trading-Range unterhalb von 0,6818 USD. Im gestrigen Handel verließ die Notierung schließlich die Stauzone gen Süden und triggerte damit ein Anschlussverkaufssignal. Potenzielle nächste Ziele und Auffangregionen befinden sich bei 0,6494 USD, 0,6451/0,6466 USD und 0,6381-0,6406 USD. In der mittleren Frist könnte die breite Ziel- und Supportzone 0,6170-0,6309 USD angesteuert werden. Nächste Widerstände für den Fall einer Gegenbewegung lassen sich bei 0,6563-0,6580 USD und 0,6605 USD ausmachen. Um das bearishe technische Bias zu negieren, müssten die Aussie-Bullen den Kurs nachhaltig über die massive Widerstandszone bei aktuell 0,6664-0,6818 USD befördern. In diesem Fall wäre ein erneuter Vorstoß in Richtung 0,7157 USD vorstellbar.