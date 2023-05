Die Siltronic-Aktie (WKN: WAF300) hatte im vergangenen Oktober ein 2-Jahres-Tief bei 51,65 EUR markiert. Einer schwungvollen Erholung bis auf im Februar gesehene 87,25 EUR folgte eine dreiwellige Korrektur bis auf ein am 11. Mai bei 58,40 EUR verbuchtes Tief. Seither orientiert sich das Papier des Halbleiterkonzerns wieder dynamisch nordwärts. Nach der Überwindung der korrektiven Abwärtstrendlinie am 19. Mai hellte sich die technische Ausgangslage im gestrigen Handel weiter auf. Begleitet von hohem Volumen überquerte der Wert seine 200-Tage-Linie und brach mit der Herausnahme des Reaktionshochs vom April den Abwärtstrend vom Februar-Hoch. Die Bullen bleiben nun in einer starken Position, solange der Support bei 70,00/70,23 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Nächste relevante Widerstände und potenzielle Zielbereiche befinden sich bei 76,23/76,30 EUR und 80,40-81,85 EUR. Darüber wäre der Weg weitgehend frei für einen erneuten Vorstoß an das Verlaufshoch bei 87,25 EUR. Unterhalb von 70,00/70,23 EUR entstünden derweil Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 66,64-67,70 EUR und eventuell 63,95-64,53 EUR.